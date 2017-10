Polícia Rodoviária divulga balanço da “Operação Dia das Crianças”; número de acidentes inferior a 2016

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF-AC), César Henrique, avaliou como positivo o balanço da “Operação Dia das Crianças” nesta segunda-feira (16). As ações foram realizadas no período de 12 a 15 de outubro nas rodovias do estado.

Segundo o boletim, foram contabilizados quatro acidentes em que seis vítimas ficaram feridas. O número é menor do que o registrado no mesmo período em 2016, que houve o registro de sete acidentes, três deles com feridos e duas vítimas fatais.

Os agentes da PRF apreenderam ainda sete (7) quilos de cocaína e prenderam quatro pessoas, uma delas por embriaguez. Foram feitos 94 testes de bafômetro nos quatro dias de feriadão.