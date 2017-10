Perícia culpa motorista em capotamento de viatura da PM em Rio Branco

Laudo mostrou que motorista perdeu o controle da viatura quando tentou desviar de uma motocicleta. Mãe do policial diz não acreditar no resultado do laudo.

O resultado da perícia apontou que o acidente com a viatura da Polícia Militar do Acre (PM-AC), no dia 11 de julho deste ano, foi provocado por falha humana. A informação foi repassada pela Corregedoria da PM-AC nesta segunda-feira (16).

Segundo o laudo, o acidente foi provocado por uma manobra feita pelo cabo Alelceny Costa da Silva, que dirigia o veículo, ao tentar desviar de uma motocicleta. O acidente resultou na morte de Silva.

Ao G1, a mãe do policial, Maria Silva, não acredita no laudo e diz que vai lutar para provar que a culpa do acidente não foi do seu filho.

“Eu como mãe, acredito que aquele laudo foi fraudado. Porque meu filho tinha trabalhado à noite, mas meu filho era muito inteligente e sabia dirigir muito bem. Não foi falha do meu filho, aquilo ali foi falha da viatura. Porque, pelo que sei, pelo que informaram, as viaturas são estragadas, até óleo os policiais precisam comprar. Foi falha da viatura sim”, alega.

No dia 11 de julho, uma equipe do 4º Batalhão da PM ia atender uma ocorrência com refém no Conjunto Jetiquibá quando a viatura capotou na Via Verde, em Rio Branco. Dentro do veículo estavam três pessoas, sendo que duas delas tiveram ferimentos leves.

O cabo ficou presos às ferragens, foi socorrido com vida e passou por uma cirurgia. A PM-AC chegou a iniciar uma campanha de doação de sangue para o policial, mas ele morreu horas depois no hospital.

“A causa do acidente foi a conduta do motorista que, diante do atendimento de urgência em dar apoio à guarnição que estava envolvida em uma ocorrência de assalto, teve a necessidade de se deslocar rapidamente ao local. Só que no deslocamento, ocorreu esse incidente quando foi necessário fazer uma manobra de desvio e que, de forma imperita, o [motorista] não conseguiu o domínio do veículo e veio a capotar”, explicou o corregedor da PM-AC, coronel Márcio Alves.

O corregedor falou ainda que a perícia mostrou que a viatura estava a 90 quilômetros por hora na hora do acidente. Ainda segundo o laudo, o veículo não tinha problemas mecânicos.

Imagens do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), divulgadas sem autorização do órgão, mostraram o momento exato do capotamento. No vídeo, o motorista perde o controle da direção, o carro bate no meio-fio e capota várias vezes.

“Foi verificada que as falhas não foram mecânicas. O deslocamento em velocidade, que segundo a perícia estava a 90 quilômetros por hora, mas que foi justificável por causa do atendimento, as sirenes estavam ligadas e o girofles. Então, verificou que não houve uma causa de problemas mecânicos, mas a causa do acidente foi causa humana, um ato imperito do condutor”, detalhou Alves.

