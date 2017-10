Novas inscrições e rematrículas na Escola Sesc 2018

O Serviço Social do Comercio no Acre (Sesc/AC) realiza, entre os próximos dias 1 e 17 de novembro, inscrições para alunos novos e renovação de matrículas para o ano letivo de 2018. As matrículas podem ser feitas no Sesc Bosque, localizado na Avenida Getúlio Vargas.

Para fazer a inscrição, a criança deve ter quatro anos completos ou completar até 31 de março de 2018; de acordo com o Artigo 30, inciso II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e ainda em conformidade com o Artigo 3º, inciso II da Resolução nº50/2010 do CEE/AC.

As turmas de Educação Infantil – I Período (quatro anos de idade), Contam com 55 vagas disponíveis 55 e mais 20 para cadastro de reserva da escola Sesc.

Nas demais turmas do Ensino Infantil, (cinco anos de idade) e do 1º ao 5º do Ensino Fundamental, não haverá vagas disponíveis. No entanto, no mesmo período acima citado, estaremos realizando um cadastro reserva, sem compromisso de oferta de vagas.

As inscrições para sorteio e rematrículas para o ano letivo de 2018 serão realizadas conforme o seguinte calendário:

01 a 17/11/2017 – Inscrições para sorteio – Educação Infantil 04 anos (conforme Edital 01/2017 EDUCAÇÃO INFANTIL – Sesc-DR/AC);

01 a 17/11/2017 – Cadastro reserva para as turmas do II Período do Ensino Infantil (05 anos de idade) e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental;

24/11/2017 – Sorteio (caso o número de inscritos seja superior à oferta de vagas);

04 a 08/12/2017 – Matrícula de alunos novos – Ensino Infantil;

11 a 15/12/2017 – Renovação de matrícula dos alunos do Ensino Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental;

18 a 27/12/2017 – Rematrícula de alunos do 2º ao 4º do Ensino Fundamental;

Edital completo no site Escola Sesc Edital 001/2018