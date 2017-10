Moto taxista morre em acidente de trânsito

Antonio Claudio ribeiro de 45 anos ( moto taxita auxiliar. )

Foi mais uma vitima fatal de acidente de trânsito, depois de bater de frente com um carro na via verde.

O acidente aconteceu no inicio da tarde desta segunda feira 16/10, na via verde próximo a um posto de gasolina .

Segundo informações do condutor do carro que não quis divulga o seu nome ele trafegava sentido terceira ponte, a upa do segundo distrito quando segundo ele o moto taxis que fazia o sentido contrario .

Teria ultrapassado dois carros , vindo a bate de frente com o seu carro .

O moto taxista morreu na hora o seu corpo foi lançado alguns metros do carro e da moto dentro do mato .

Uma viatura do samu ainda esteve no local mais a vitima já estava sem vida .

O condutor do carro permaneceu no local do acidente ate a chegada da policia e do samu.

Segundo a policia somente após sair o resultado da perícia e que vais e pode sabe quem estava certo ou errado no acidente .