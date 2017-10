Morador de rua aproveita calor e toma banho na Fonte: “Tá calor demais, varão!”

Às 10 horas da manhã desta segunda-feira, 16, sob um sol forte, um morador de rua “pulou” dentro da Fonte Luminosa, em frente ao Palácio Rio Branco, um dos cartões postais da cidade, e gritou com as mãos erguidas ao céu: “O calor tá demais, varão!”.

Wildney Vasconcelos (44) é o nome do rapaz. Ele é bastante conhecido na região central da cidade. Já foi engraxate, mas foi vencido pelo vício do álcool e das drogas e hoje mora na rua.

Em Rio Branco, hoje, a temperatura mínima é entre 18 e 20ºC, e máxima, entre 30 e 32ºC.

A umidade do ar mínima, durante a tarde, varia, entre 40 e 60%, no leste e no sul do estado, e, entre 50 e 70%, nas demais áreas.