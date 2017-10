Inscrições para concurso dos Correios são prorrogadas; tem vaga para o Acre

Foi prorrogado nesta segunda-feira, 16, as inscrições para o concurso público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Agora, as inscrições seguem até o dia 05 de novembro de 2017.

No total são ofertadas 88 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para candidatos com nível médio (técnico) e superior, as vagas são destinadas para atuação na saúde do trabalhador. As inscrições podem ser realizadas pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).

Para o Acre está sendo ofertado uma vaga para médico do Trabalho Junior e formação de cadastro de reserva para o profissional técnico em segurança do trabalho Junior. Os salários variam de R$ 1.876,43 a R$ 4.903,05.

As taxas varia de R$ 50 a R$ 70. O concurso contará apenas com uma fase: provas objetivas previstas para 26 de novembro, no turno vespertino, com duração máxima de quatro horas. Confira a íntegra do edital no endereço eletrônico: http://www.iades.com.br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx?id=80f567cf

As vagas são para os seguintes cargos: Enfermeiro do Trabalho Junior, engenheiro de segurança do trabalho jr, médico do trabalho jr, auxiliar de enfermagem do trabalho jr e técnico em segurança do trabalho jr. O Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).