Idosa de 70 anos fica ferida e dois cachorros morrem após ataque de abelhas no interior do Acre

Um ataque de abelhas da espécie italiana deixou duas pessoas feridas, entre elas uma idosa de 70 anos. Além disso, dois cachorros morreram e um ficou ferido na manhã desta segunda-feira (16). O caso ocorreu na Rua Valdemir Lopes, no bairro José Brauna, em Brasileia, interior do Acre. De acordo com o Corpo de Bombeiros do município, a mulher foi atingida por ao menos 50 ferroadas.

Ao G1 , o sargento Adacir Vivan, que atendeu a ocorrência, relatou que um homem roçava um quintal quando atingiu a casa das abelhas. Ele relatou à polícia que as abelhas se agitaram e começaram a atacar seguindo para a casa da idosa, que fica cerca de 50 metros do local onde estavam os insetos.

“Elas atacaram a idosa e os três cães que estavam com ela. Ela saiu correndo, pedindo ajuda. Os moradores cobriram ela com um cobertor. Fomos até o local e ficamos acompanhando para verificar se havia mais alguma vítima”, explica.

A idosa foi encaminhada ao hospital do município vomitando e com sudorese, mas consciente. Um homem levou ferroadas, mas não ficou com o estado tão grave. Um cachorro de Joana morreu ainda no local, um outro não resistiu já no caminho do veterinário e o terceiro recebe atendimento.

O sargento explica ainda que os moradores fiquem alerta, pois só podem fazer a retirada das abelhas no período noturno o que pode ocasionar novos ataques. O Corpo de Bombeiros recomendou aos moradores que mantenham silêncio nas proximidades do local e esperem que os insetos se acalmem.