Homem é preso pela PM com arma de fogo em Cruzeiro do Sul

Policias militares do município de Cruzeiro prenderam na tarde deste domingo, 15, um homem com uma arma de fogo. O fato aconteceu na rua Espírito Santo, bairro Cruzeirão.

De acordo com policiais da Companhia de Operações Especiais (COE), a guarniçao realizava patrulhamento de rotina quando avistaram Rodrigo Melo de Andrade, 34 anos, em fundada suspeita. Ao tentar fazer abordagem, ele saiu correndo, mas acabou detido.

Na busca pessoal foi apreendido um revólver calibre 38 com três munições intactas. Rodrigo Melo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia Geral de Polícia Civil do município para serem tomadas as providências cabíveis ao fato.