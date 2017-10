Fifa define cabeças de chave para a Copa com a Alemanha no topo

O Brasil apareceu na segunda colocação do ranking de seleções, atualizado pela entidade nesta segunda-feira

A nova classificação do ranking de seleções da Fifa, atualizado nesta segunda-feira (16), será usada para definir o sorteio dos grupos da Copa do Mundo Rússia 2018. Os sete primeiro colocados, mais o país que vai sediar a Mundial, serão os cabeças de chave. O sorteio acontecerá no próximo dia 1º de dezembro, na capital Moscou.

A lista atualizada traz a Alemanha na ponta da tabela. Logo atrás dos atuais campeões do mundo está o Brasil, seguido por Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França. A Espanha surgiu na oitava colocação e ficará no pote 2 no sorteio de grupos da Copa.

Os detalhes do sorteio ainda não foram divulgados pela Fifa. Mas é sabido que somente países europeus podem ficar no mesmo grupo, mas ainda assim com um limite de duas seleções. Seleções da mesma confederação precisam estar em chaves diferentes.

Até agora, 23 seleções estão classificadas para a Copa do Mundo Rússia 2018. Ainda restam 9 vagas, que serão definidas em repescagem.