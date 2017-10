Em Salvador, Mayara Padrão diz que deixar o Geração Gazeta foi uma escolha: “A vontade que deu foi querer mais da vida”

Mesmo morando na Bahia no início deste ano, mudou pra lá em pleno carnaval, Mayara continua sendo muito admirada pelos acreanos que a seguem nas redes sociais. E não são poucos. Só Instagram são mais de 22,9 mil seguidores fiéis. Isso sem contar canal no YouTube e perfil no Facebook. Mayara fez aniversário ontem (domingo). A turma se esmerou em felicitações. Via WhatsApp, quis saber como anda a vida dessa morena que deixou a apresentação de um dos mais populares programas da TV acreana, o Geração Gazeta, para viver na Bahia, sua segunda maior paixão, ao lado do marido Paulo Roberto.

Olha o que ela respondeu:

Como está sua vida em Salvador?

Estou mais baiana do que nunca, rs. Passado o período de adaptação – se é que podemos falar assim, já que eu sempre me senti parte daqui – a sensação é de estar onde eu realmente queria e deveria estar. Amo a energia de Salvador, porque tem tudo a ver comigo. E a vontade é de dividir com todo mundo. Quem conhece a Bahia sabe que aqui as coisas são “diferentes” rsrsrs Não é fácil dar um giro de 360° na vida, mas a gente precisa! (A vida é movimento!).

Muitos dizem que você foi ousada em deixar uma carreira estável na TV acreana…

Mudei de cidade, trabalho, ambiente, pessoas, energia, planos, atividades. Naturalmente, peguei muita gente de surpresa e, sendo uma pessoa pública no Acre, mais natural ainda é responder a milhares de perguntas sobre minha coragem e minhas razões. O Acre, onde (apesar de ter nascido em Recife-PE) passei a maior da parte da vida e me tornei a pessoa que sou hoje, é dono do meu amor, do meu orgulho, da minha saudade, da minha formação, da gratidão infinita, enfim. E quem tiver juízo que não fale mal do Acre perto de mim, mas chegou o dia em que tudo ficou muito confortável, e DESBRAVAR é a graça de tudo. A vontade que deu foi querer mais da vida.

E a carreira, como vai?

Sempre conciliei duas carreiras e quero mais das duas. E precisava mudar pra isso. … Qualquer hora uma delas vai roubar a cena, mas isso é assunto pra mais adiante, rs. E, além de avançar profissionalmente, meu coração sempre bateu forte por aqui. Desde criança tenho uma relação muito especial com a Bahia. Meu pai mora aqui, sempre estive por aqui… e, como se não bastasse, ainda casei com um baiano que conheci no Acre. Combo completo.

Mudanças nem sempre são fáceis, mas você sempre demonstra estar feliz com sua escolha…

Fato é que nenhuma mudança é fácil (nada é!). Mas, entre as incertezas, saudades e lições, eu coleciono amigos maravilhosos e muitas (mas muitas) alegrias!

O amor pelos esportes radicais ficou ainda mais forte em Salvador?

Nos esportes, eu sou um verdadeiro pinto no lixo aqui. Stand up paddle e yoga nos fins de semana, CrossFit e Ballet Fitness durante a semana. Também amo participar das corridas e minha próxima empreitada é o Surf kkkk Muito #combrocolis.

Falando nisso, e o seu canal no YouTube?

Então… falando nisso, realmente estou há algum tempo sem produzir para o canal, mas tem muitas coisas planejadas nos bastidores e que serão postas prática em breve. Estou me encaixando e vai dar tudo certo!

Abaixo algumas fotos dessa nova fase da Mayara em Salvador: