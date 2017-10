Botija de gás é comercializada a mais de R$100 no interior do Acre

Os moradores do município de Jordão, a 462 quilômetros de Rio Branco, estão preocupados com o valor da botija de gás comercializada na cidade. A botija, mesmo antes do reajuste, já era vendida a R$ 110, e agora a população está preocupada com o novo valor. Além disso, os mantimentos são enviados para a cidade apenas de barco e, com o período de estiagem, a viagem pode demorar até dez dias.