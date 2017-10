Assaltante atira contra médico de Sena Madureira, mas arma bate catolé

Estefânio Cavalcante da Silva, vulgo “Sombra” apertou o gatilho da arma contra o médico, mas a escopeta bateu catolé.

Um assalto à mão armada ocorrido no começo da tarde de ontem em uma Distribuidora de Sena Madureira, localizada no Bairro do Bosque, por pouco não acabou em tragédia. Um dos clientes que se encontrava no local comprando refrigerante foi agredido fisicamente por um dos acusados e ainda teve a arma apontada para sua cabeça.

De acordo com informações da Polícia, trata-se do Dr. Henrique – médico bastante conhecido e conceituado em Sena Madureira. Ele estava na companhia da filha quando os dois assaltantes chegaram e anunciaram o crime. Dr. Henrique teria se recusado a entregar seus pertences e, inicialmente, foi agredido com um chute no estômago. Em seguida, o acusado Estefânio Cavalcante da Silva, vulgo “Sombra” apertou o gatilho da arma contra o médico, mas a escopeta bateu catolé.

AÇÃO RÁPIDA DA PM CAPTURA OS INFRATORES

Após a ocorrência, a Polícia Militar de Sena Madureira agiu rapidamente e conseguiu prender os dois infratores, sendo: Estefânio Cavalcante da Silva, 22 anos, conhecido como “Sombra”, morador no Bairro Ana Vieira e Lucas Aguiar Saboia Silva, 18 anos, também morador do Bairro Ana Vieira. De acordo com a PM, foi preso efetuar disparos contra os dois, pois os mesmos esboçaram reação, no entanto, nenhum tiro chegou a atingí-los.

Em poder da dupla, os policiais apreenderam a arma usada no assalto – uma escopeta calibre 32 e, ainda, a quantia de 849 reais em dinheiro vivo, sendo 336 pertencente ao Dr. Henrique e 523 do proprietário da Distribuidora – o senhor “Mar”. Os acusados foram levados para a Unidade de Segurança Pública de Sena e em seguida transferidos para o presídio Evaristo de Moraes.