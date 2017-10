Após campanha, amigos arrecadam dinheiro e corpo de jovem morto em GO chega ao Acre nesta madrugada

O corpo do acreano Fábio Luiz, de 35 anos, chega na madrugada desta terça-feira (17) em Rio Branco. O jovem foi morto com oito facadas durante um assalto quando seguia para uma lan house na noite de sexta-feira (13) em Goiânia (GO).

A previsão é de que o sepultamento seja feito às 16h no Cemitério São Francisco. O traslado do corpo só foi possível após um grupo de amigos fazer uma campanha nas redes sociais e pedir doações para custear o traslado e funeral. Segundo os amigos, foram arrecadados cerca de R$ 14 mil.

Maria do Carmo Gadelha, amiga do jovem e uma das organizadoras da campanha, conta que muita gente ajudou para que o corpo e Fábio pudesse ser levado para Rio Branco.

“O valor que conseguimos pagou todas as despesas do traslado do Fábio. A princípio, a mãe dele iria à Goiânia para liberação do corpo, mas ela não teve condições psicológicas. Mas, ontem [domingo,16] a juíza liberou uma procuração e enviamos a documentação para um amigo que dividia apartamento com ele”, explicou Maria do Carmo.