Aos 80, idosa faz rapel pela 1ª vez no Acre e comemora: ‘estou curtindo a infância e juventude agora’

“Fiz isso para sentir emoção. Não sei ler, escrever e nem tive infância. Estou curtindo minha infância e juventude agora”, contou animada.

Para concretizar o sonho, a idosa contou com a ajuda de Sanilton Teixeira, que faz parte do projeto Amigos Solidários. Ele é coordenador e instrutor do grupo Garra, que pratica esportes radicais na capital acreana. “Essa é a primeira vez que fazemos isso com uma pessoa da idade dela. É muito gratificante fazer isso e ver o sorriso no rosto dela praticando esse esporte”, declarou Teixeira.