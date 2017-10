Zé Vieira diz que não irá assumir a direção do Hospital de Sena

O Ex. Deputado Estadual José Vieira, conversou com a reportagem do site senaonline.net e afirmou que nunca pleiteou o cargo de Diretor do Hospital João Câncio Fernandes em Sena Madureira.

Segundo Vieira os boatos espalhados nos quatro cantos da cidade não foram verdadeiros, e por isso não passam de especulações já que seu compromisso com a frente popular do Acre é outro totalmente diferente.

Nossa reportagem perguntou ao Ex. Deputado se ele está cotado para assumir ainda este ano outro cargo no município, ele respondeu que até o momento não, “eu e a Ex. Prefeita Toinha vieira estamos à disposição do projeto político do governo do Estado em 2018”. Finalizou