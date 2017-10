Vice-governadora Nazaré Aaraújo manifesta apoio ao Projeto “Sonho de Menina – Sou debutante”

O Projeto Social “Sonho de menina – sou debutante” contempla 50 meninas de Sena Madureira, oriundas de famílias de baixa renda

A vice-governadora do Acre, Nazaré Araújo (PT), participou na tarde deste sábado, 14, em Sena Madureira, de mais um encontro do Projeto Social “Sonho de Menina – Sou debutante”, idealizado pela vereadora Ivoneide Bernardino (PSB). A reunião se deu na Escola Estadual de Ensino Médio Dom Júlio Mattioli, contando com a presença de centenas de pessoas.

Ao utilizar a palavra, Nazaré Araújo parabenizou a iniciativa de Ivoneide Bernardino e demais parceiros e também manifestou apoio ao projeto. “Nós, gestores de políticas públicas, temos esse dever de dar atenção às pessoas, principalmente aos nossos jovens. O meu sonho é que o Acre e Sena Madureira sejam melhores para a nossa juventude. Esse projeto é muito importante porque trabalha, acima de tudo, a prevenção. É por isso que estamos aqui em Sena Madureira para ajudar no que for possível”, salientou.

Em datas anteriores, a vice-governadora já tinha recebido a vereadora Ivoneide em seu gabinete, na capital acreana. “Farei todo o esforço para estar presente também no Baile das Debutantes que será o ponto culminante do projeto”, comentou.

A vereadora Ivoneide Bernardino (PSB) agradeceu a atenção dada pela vice-governadora Nazaré Araújo. “É uma honra muito grande receber aqui no nosso projeto a vice-governadora. Desde o primeiro momento em que a procuramos em Rio Branco ela nos recebeu com bastante alegria, se colocando à disposição dessa iniciativa e hoje demonstra mais uma vez seu compromisso com essa causa. Fica o nosso total agradecimento”, frisou.

Falando em nome das demais debutantes, a jovem Juliana agradeceu o apoio de todos que estão empenhados nessa ação. “Realmente a nossa família não tinha condições de promover o nosso aniversário de 15 anos. Aqui, somos bem atendidos e temos aprendido muito. Muito obrigado a vereadora Ivoneide Bernardino e hoje temos a grata satisfação de contar com a presença da vice-governadora. É um momento muito feliz”, destacou.

O Projeto Social “Sonho de menina – sou debutante” contempla 50 meninas de Sena Madureira, oriundas de famílias de baixa renda. Elas participam de várias palestras educativas e no mês de novembro ganharão o tão sonhado Baile de Debutantes que será realizado na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).