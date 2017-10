Psiquiatra da rede pública é condenado por embebedar menores

Médico ficará dois anos e oito meses em regime aberto; alguns dos adolescentes eram pacientes dele

Um médico psiquiatra que trabalha na rede pública do Distrito Federal foi condenado a dois anos e oito meses de regime aberto por oferecer bebida alcóolica a menores de idade, alguns deles pacientes. As informações são do Correio Braziliense.

Após a condenação, Conselho Regional de Medicina (CRM) decidiu aplicar, na semana passada, a pena de censura pública ao profissional. Em depoimento, os adolescentes contaram “que o réu os buscou na porta da escola e foram consumir bebida alcoólica; que alguns chegaram a passar mal de tanto beber; que essa situação já havia acontecido antes; que nenhum deles teve contato sexual com o réu”.

O médico conheceu os jovens em um grupo de WhatsApp sobre jogos on-line, e levou os adolescentes para passear em seu carro, levando garrafas de whisky, ice, vodka e cerveja. O profissional negou ter incentivado o consumo de álcool, mas admitiu que não tentou impedi-los de beber. Ele teria, ainda, comprado medicamentos para reduzir os vômitos das vítimas que passaram mal.