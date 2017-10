Polícia Militar apreende 330 munições para fuzil em Cruzeiro do Sul

Homens do Comando de Operações Especiais (COE) do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM) apreenderam no início da tarde deste domingo, 15, munições de fuzil e drogas. O fato ocorreu no bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul. Na ação uma pessoa foi presa.

A equipe policial realizava operações na redondeza com o intuito de combater a atuação do crime organizado na região, onde foi realizada buscas em uma residência. No interior do imóvel foi localizado 330 munições para fuzil AK 47, 530 gramas de oxidado de cocaína e produtos utilizados para o preparo da drogas. No local uma pessoa foi presa.

Para o comandante do 6* BPM, major Lázaro Moura, o êxito nas ações demonstram a eficácia no trabalho policial. “É muito gratificante poder tirar de circulação tudo aquilo que é ilícito e que causa insegurança a nossa sociedade. Nossos profissionais estão de parabéns”.

O oficial reiterou que as operações irão continuar presentes nas ruas de Cruzeiro do Sul. “Vamos continuar avançando no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas”, finalizou o comandante Moura.