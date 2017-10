PM prende acusados de assaltar comerciante em Sena Madureira

A Polícia Militar do município de Sena Madureira prendeu por volta das 13 horas deste domingo (15) os acusados Lucas de Aguiar Sáboia e Estefánio Cavalcante,

A Polícia Militar do município de Sena Madureira prendeu por volta das 13 horas deste domingo (15) os acusados Lucas de Aguiar Sáboia e Estefánio Cavalcante, todos maiores de idade. Eles estão sendo acusados de assaltar um comércio localizado no bairro do bosque.

Os envolvidos de posse de uma escopeta calibre 28 renderam o comerciante que não teve o nome revelado temendo represália, depois de anunciado o assalto eles levaram todo o dinheiro do comerciante que estava na gaveta.

Em seguida, os acusados fugiram com destino a Rua Maranhão. A Polícia Militar agiu rápido e prendeu os dois envolvidos que estão prestando esclarecimentos ao delegado Samuel Mendes e em seguida deverão ser encaminhados ao presídio local onde irão aguardar pronunciamento da justiça.

