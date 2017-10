Ong que encerrou atividades ainda procura lar para nove animais em Cruzeiro do Sul

Após anunciar que fecharia as portas, a Ong Amor-Vira Lata, em Cruzeiro do Sul fez uma feira de adoção para encontrar lar para os animais que estavam sob responsabilidade da organição. Neste sábado (14) a feira finalizou e conseguiu arrumar um lar para 14 animais, mas nove ainda continuam sem destino. A ong encerrou as atividades por conta da falta de recursos para continuar com a manutenção.