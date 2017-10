Muro de escola em Rio Branco recebe grafite novamente após arte ter sido apagada

Após mais de cinco meses, o muro da Escola Glória Perez, em Rio Branco, está sendo grafitado novamente. A arte havia sido coberta com tinta amarela no dia 18 de maio deste ano e os artistas que trabalharam no local chegaram a ficar chateados. Neste sábado (14), o muro começou a receber as pinturas novamente.

A arte havia sido feita durante o Encontro Internacional de Grafites que foi sediado na capital acreana e contou com a presença de artistas do Acre e Bolívia. Na época, a coordenação da Secretaria de Educação do Acre (SEE-AC) informou que o muro foi pintado por um equívoco da equipe de manutenção e que o local iria ser grafitado novamente.

Grafiteiros estão refazendo pintura no muro da Escola Glória Perez, em Rio Branco (Foto: Arquivo Pessoal)

O grafiteiro Matias Souza disse que após a arte no muro ter sido apagada, um grupo de mais de 20 profissionais fez um manifesto por meio do Coletivo de Artes Urbanas (Caua) pedindo que o local fosse pintado novamente.

“Os artistas não aceitaram, então, resolvemos fazer o manifesto e levar para o secretário de Educação e o de Cultura. Apagaram o grafite e a gente não aceita esse tipo de ação com dinheiro público e com a atividade dos grafiteiros. Procuramos saber quem de fato mandou apagar cinco dias depois de ela ter ficado pronta, mas não conseguimos saber quem foi”, falou.

Arte havia sido apagada cinco dias após ter sido feita (Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre)

Souza falou ainda que a categoria foi recebida pelos gestores e que o governo disponibilizou material para que eles refizessem a arte.

“Ficou decidido que nós iríamos pintar mais da metade do muro. A estrutura e todo o material o governo deu e estamos fazendo toda a pintura sem cobrar. Contamos com a participação também de um grafiteiro da Bolívia que participou do RB Grafite e tinha pintado o muro da outra vez e ele fez questão de participar e vir. Devemos terminar tudo ainda neste domingo (15)”, finalizou.