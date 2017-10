Mulheres são assaltadas na Ponte da União, em Cruzeiro do Sul

Duas mulheres estavam caminhando na Ponte da União, em Cruzeiro do Sul, neste sábado (14), quando foram abordadas por um homem que estava com uma faca. Segundo as vítimas ele as rendeu e fugiu levando a bolsa de uma delas com cerca de R$ 200. Esse foi o segundo assalto em menos de 24h. No mesmo dia um jovem de 20 anos disse que foi seguido por assaltantes que o renderam e levaram uma quantia em dinheiro.