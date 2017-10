Mulheres que enfrentaram câncer ou fazem tratamento participam de peça publicitária no Acre

Com muita beleza, alegria e autoestima, as participantes tiraram fotos e contaram sobre a descoberta da doença, como lidaram com a vaidade e um pouco da vida após o câncer.

“Com certeza vou namorar um pouco com meu esposo, que está me esperando. Vou tirar foto e postar no Facebook para mostrar que estou linda, maravilhosa. Adoro fazer maquiagem, então, isso me traz muita alegria”, conta.

Outra que precisou lidar com a vaidade foi a decoradora de festa Marli Queiroz. Marli diz que foi avisada na primeira consulta que o cabelo começaria a cair após 12 dias da primeira dose da quimioterapia. Porém, ela fala que não viu a queda do cabelo como um problema.

“Nunca me importei com o cabelo. A partir do momento que descobri que estava com câncer, continuei sendo vaidosa”, confirma.

A administradora Ana Kalina descobriu o câncer nos dois seios há quatro anos. Ela relembra como reagiu quando soube que tinha a doença. “O diagnóstico em si já te dá um baque, um susto e tudo, mas eu tive que ter força para poder dar essa notícia em casa, principalmente para minha mãe. Graças a Deus tive condições de fazer o tratamento, passei por cirurgia, quimioterapia. Deu tudo certo”, diz.

Após a quimioterapia, Ana teve uma surpresa que trouxe mais vontade de viver e continuar lutando contra o câncer. Mãe de dois filhos, de 17 e 18 anos, ela descobriu que estava grávida do terceiro filho durante uma consulta médica.

“Estava tratando a menopausa, que é muito comum após o tratamento de quimioterapia, de repente tive um sono danado e achei que era uma anemia ou uma coisa do tipo. Para minha surpresa era uma gravidez. Hoje o Leozinho tem 1 ano e 1 mês, é uma criança supersaudável, tranquila. Graças a Deus continuo com os exames, são cinco anos. Está dando tudo certo”, complementa.

A farmacêutica Erika Rosas fala que o objetivo da peça é mostrar, através dos relatos de mulheres que venceram o câncer, que as chances de superar a doença são grandes. Além disso, as pacientes devem cuidar da beleza, do corpo e se amarem muito.