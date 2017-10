Mais de 400 cédulas de identidades estar a disposição no setor de identificação em Sena

O setor de identificação em Sena Madureira que antes vinha recebendo criticas da comunidade, em decorrência da demora na expedição e entrega do documento, ficou mais rápido e eficiente, após a posse do novo coordenador Adonias Maia.

Segundo ele, durante o final de semana chegou mais de 400 cédulas, e já estão à disposição das pessoas que fizeram a solicitação no inicio do mês. Finalizou dizendo que os interessados em receberem sua identidade, devem se dirigir ao prédio da Delegacia de Polícia e procurar o setor nos horários das 8 horas às 17 horas de segunda a sexta para entrega do documento.

Ronaldo Duarte