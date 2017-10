Garota confirma que foi abusada por Carlinhos e dispara: “ele ficava se masturbando na minha frente”

A adolescente de 15 anos, filha da ex-mulher do cantor Carlinhos, condenado a 17 anos de prisão por abusar sexualmente da então enteada de apenas 10 anos, falou pela primeira vez sobre o crime em que diz ser vítima. A garota, que não terá divulgado nome nem imagem, falou com exclusividade ao ac24horas.

Foi em casa, no bairro Distrito Industrial, que a mãe da menor, que se chama Cláudia, recebeu e conversou com a reportagem do portal, para esclarecer os fatos e dizer que em nenhum momento condenou ou acusou o cantor Carlinhos de ter estuprado ou cometido qualquer outro ato criminoso com a filha dela.

Cláudia, que acompanhou toda a entrevista ao lado da filha, fez questão de falar do sentimento que tem por Carlinhos e do desejo de que tudo fosse uma mentira. Disse desejar que a paz reinasse entre ela e o pai de seus dois filhos. Cláudia negou que esteja armando uma cilada para o cantor e disse que nunca desconfiou que ele pudesse ser um criminoso.

Na sequencia, você vai ler o depoimento emocionante de uma garota de 15 anos, que diz temer pela própria vida e que precisa conviver, diariamente, com lembranças que assustam e a frustram em coisas simples da vida de qualquer adolescente. Em 1 hora de entrevista, a menina chorou e por pelo menos cinco vezes pediu desculpas e disse que não conseguiria mais contar o que viveu ao lado de Carlinhos.

-ac24horas: Você diz que foi molestada pelo cantor Carlinhos. Mas o que de fato ele fazia com você?

-vítima: Teve uma vez que ele foi me buscar na escola. Ele ficou dizendo que eu estava namorando. Quando eu neguei, ele disse que eu tinha que dar um beijo nele senão ele ia contar tudo para a minha mãe, e ela ia me bater. Eu fiz, e eu só fiquei com medo de ele contar para a minha mãe. Quando eu estava dormindo no meu quarto, no meio da noite, ele ficava se masturbando na minha frente, e quando eu acordava ele, me cobria para disfarçar.

-ac24horas: O Carlinhos fez algum registro disso? O que mais ele fazia ou falava para você?

-vítima: Quando eu ia tomar banho, eu via ele na janela do banheiro com o celular. Teve uma vez que quando eu sai do banho, depois de filmar, [a menina começa a chorar] ele me levou para o quarto e deu a desculpa que ia ver se que tinha tomado banho direito. Ele me levou e começou a cheirar as minhas partes [íntimas], mordeu e ficou cheirando. Ele também pegou minha mão e colocou no pênis dele, me dizendo que era legal. Nesse tempo eu já era um pouco maior.

-ac24horas: Você manteve algum contato com o Carlinhos nesse tempo do processo? Ele chegou a conversar contigo, te procurou? Se isso aconteceu, o que ele te disse?

-vítima: Vi ele uma vez, na Expoacre, e aí virei e fui embora. Quando ele e minha mãe se separaram, eu contei para a filha de um primo do Samuel [nome do cantor Carlinhos], sobre o beijo, mas ninguém acreditou. Quando eu tentei contar pela primeira vez para a minha mãe sobre o beijo, houve meio que uma desconfiança. Como eu mentia às vezes, e qualquer criança mente, minha mãe disse apenas que eles não iam mais voltar. Mas quando eu sentei e conversei com a minha mãe, e contei tudo, ela ligou para o Samuel, mas ele nunca negou, ele nunca disse “eu não fiz isso”.

-ac24horas: Quando você diz ao Carlinhos que foi abusada por ele, qual é a resposta dele? Ele nega tudo? Como você se sente?

-vítima: Ele nunca negou. Eu fico, meu Deus, indignada, porque a pessoa sabe o que fez. Como a pessoa consegue dormir à noite, se sabe o que fez comigo e ainda me faz passar por mentirosa? Ele fica dizendo que quer me ver pessoalmente. Eu fiquei com medo de morrer. O que ele quer comigo, pessoalmente? Antes de ele me ligar, uma tia dele me ligou, e ficou dizendo que era melhor eu retirar a queixa contra ele. Ele, querendo ou não, sempre foi uma figura paterna para mim. Eu fui criando uma raiva na minha cabeça.

-ac24horas: A sua mãe manipulou você? Ela te mandou contar essa história em algum momento?

-vítima: Nunca. Isso é uma coisa que ninguém nunca conseguiu. Eu sempre falei sozinha, e eu não preciso que me digam o que falar sobre isso. A minha mãe nunca me manipulou. Você acha que estou feliz por isso? Não, eu não estou. Mas eu não vou ir até a Justiça (sic) para dizer que eu inventei isso, se eu não inventei. Essa é a verdade, e ele sabe que não é uma mentira, tanto que me pediu perdão. Eu sinto por tudo isso, mas ele vai ter que pagar pelo que fez.

A ex-mulher de Carlinhos, Cláudia, nega que o cantor tenha demonstrado alguma vez ser capaz de abusar sexualmente de qualquer pessoa. Ela diz que num primeiro momento teve receio da história, mas resolveu procurar a polícia para que, aberta uma investigação, os fatos fossem apurados por completo. A mulher é taxativa em dizer que acredita na filha e que nunca quis destruir a vida de ninguém.

-ac24horas: Como foi saber de toda essa história?

-Cláudia: Olha, em definitivo, eu, Cláudia, fiquei assustada. Liguei para uma pessoa em quem eu confiava [uma prima de Carlinhos], e ela me disse que não duvidava de nada. Eu disse que ligaria para ele, e fiz isso. Perguntei a ele por que ele fez isso. Ele nunca negou o que eu perguntei a ele de fato. Ele só me perguntou o que eu ia fazer, porque se fosse para ser preso ele preferia se matar. Eu fui até ele, e quando cheguei lá ele me disse que a [garota] assistia muito filme. Mas ele nunca me falou que não fez.

-ac24horas: Naquele momento, como a senhora se sentiu? O que passava na sua cabeça?

-Cláudia: Eu fiquei sem saber o que fazer. Quando a gente terminou, nós tínhamos uma relação normal. Quando eu casei de novo, em 2014, meu filho mais novo com o Samuel começou a chamar meu marido de pai, e quando ele descobrir, ele falou que queria os meninos lá no domingo. E Eu fiz isso. Quando eu sai a [garota] chamou o meu marido e perguntou: “será que um juiz daria a guarda dos filhos para um pai pedófilo?”. Meu marido não entendeu e mandou ela explicar. Depois disso, ele mandou que ela me contasse tudo, ou ele faria isso.

-ac24horas: Diante de todos esses fatos, a senhora teme alguma represaria contra a sua filha, seja da família ou do próprio Samuel?

-Cláudia: Não estou tranquila. Realmente é muito preocupante para ela, e para mim.

-ac24horas: Em nenhum momento a senhora achou que sua filha pudesse estar mentindo, criando fatos, fantasiando?

-Cláudia: Ela já é grande, ela já entende. Naquele momento, eu realmente desacreditei. Tem áudios que estão correndo aí, inclusive eu falando um uma coisa que ela fez na internet, e eu duvidei. Mas chegou o dia 30 de setembro, e ele quis tanto ver ela pessoalmente. E eu pensei: “Cara, se ele não fez nada, o que ele quer com ela, pessoalmente?”. Quando chegou o dia 30 de setembro, eu passei a acreditar nela. Claro que eu tinha dúvidas antes, até porque não é porque ela seja minha filha que vou fechar os olhos. Não! Eu duvidei, mas hoje acredito porque eu vi o que ele falou para ela.

-ac24horas: O Carlinhos, como a senhora disse, ligou e pediu perdão. Ele negou que tivesse estuprado sua filha?

-Cláudia: Isso é uma coisa gravíssima. Se ela estava fantasiando, isso ia acabar com a vida de uma pessoa. Ele ligou e conversou com ela. Ela diz que ele sabe o que fez com ela, mas em nenhum momento em negou que tivesse feito qualquer coisa com ela. Ele só pediu desculpas. Eu acredito na Justiça: tem psicólogos, juízes, e todos estudaram para isso. Se eu soubesse, é claro que eu tinha terminado com tudo isso. O que eu disse ou deixei de falar, morreu naquele dia 30 de setembro. Se falei foi porque eu tinha uma dúvida de qualquer ser humano. Mas agora isso acabou. Eu espero na Justiça.

Carlinhos foi procurado pelo portal, mas, por telefone, a esposa do cantor sertanejo apenas informou que ele está fora da cidade, “incomunicável”. A mulher, contudo, disse que tentaria falar com o marido para saber se ele aceitaria dar uma entrevista ao portal. Até as 22 horas deste sábado, dia 14, nenhuma resposta foi dada.