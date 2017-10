DENÚNCIA: Crianças eram obrigadas a praticar sexo com animais vivos e mortos

Dois adolescentes compareceram na Delegacia de Polícia de Cerejeiras, juntamente com a mãe e com representantes do Conselho Tutelar, onde relataram que desde os 10 anos de idade, foram abusados pelo próprio pai e obrigados a cometer crimes, quando moravam em Tabajara, distrito de Machadinho.

Os irmãos afirmaram que, além de terem sido abusados sexualmente, eram obrigados a praticar relações sexuais com animais vivos e mortos, além de assistirem ao pai realizar o mesmo ato.

Ainda segundo os garotos, os mesmos eram forçados a furtar na localidade e caso se recusassem, eram espancados, sendo que já sofreram cortes na cabeça e fraturas de clavícula devido às agressões, que eram realizadas das mais diversas formas.

O adolescente mais velho, afirmou ainda, já ter presenciado o pai atirar contra uma pessoa, com o intuito de roubar uma caminhonete e ter ouvido o mesmo dizer que já havia matado dois homens. O menor contou também, que o pai possui várias espingardas de calibres 12, 28 e 36.

A mãe dos menores relatou que quando foi buscar os filhos, encontrou os mesmos com marcas de violência e desnutridos, devido terem passado fome e serem obrigados a pescar para sobreviver, já que o pai não comprava alimentos para eles. Devido os traumas sofridos, os meninos, que hoje residem com a mãe, fazem acompanhamento psicológico. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Cerejeiras.

Fonte: Extra de Rondônia