Aposta única do ES leva o prêmio de R$ 5 milhões da Mega-Sena

Sorteio ocorreu na noite deste sábado; confira o resultado

Uma aposta de Colatina (ES) acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas neste sábado (14) e levou o prêmio de R$ 5.889.546,54.

Os números do concurso 1977 foram: 03, 16, 28, 32, 34, 37.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso, a ser realizado na quarta-feira (17), será de R$ 2,5 milhões.

Pela quina, 91 apostadores ganharam R$ 18.238,97 ; já a quadra rendeu R$ 502,02 às 4.723 as apostas ganhadoras.

QUINA

O concurso 4.506 da Quina acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 6 milhões. Os números sorteados neste sábado (14) foram: 18, 27, 56, 77, 78. Confira o rateio:

Quina – 5 números acertados – Não houve acertador

Quadra – 4 números acertados – 88 apostas ganhadoras, R$ 5.626,50

Terno – 3 números acertados – 6.319 apostas ganhadoras, R$ 117,82

Duque – 2 números acertados – 162.255 apostas ganhadoras, R$ 2,52

TIMEMANIA

O concurso 1.094 da Timemania realizado neste sábado (14) também acumulou. As dezenas sorteadas foram: 19, 37, 40, 41, 64, 78, 79. O time do coração foi o Criciúma/SC. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 14,3 milhões. Veja o rateio:

7 números acertados – Não houve acertador

6 números acertados – 8 apostas ganhadoras, R$ 32.062,01

5 números acertados – 371 apostas ganhadoras, R$ 987,66

4 números acertados – 7.282 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados – 72.901 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: Criciúma/SC – 72.901 apostas ganhadoras, R$ 2,00

DUPLA-SENA

O concurso 1.705 da Dupla Sena realizado neste sábado (14) não teve vencedor em seus dois sorteios. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 6,2 milhões para o próximo o concurso. Os números do 1º sorteio foram: 04, 14, 23, 35, 46, 47. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 22, 33, 37, 38, 46, 49. Confira o rateio:

Premiação – 1º Sorteio

Sena – 6 números acertados – Não houve acertador

Quina – 5 números acertados – 38 apostas ganhadoras, R$ 3.297,21

Quadra – 4 números acertados – 1.989 apostas ganhadoras, R$ 71,99

Terno – 3 números acertados – 36.976 apostas ganhadoras, R$ 1,93

Premiação – 2º Sorteio

Sena – 6 números acertados – Não houve acertador

Quina – 5 números acertados – 36 apostas ganhadoras, R$ 3.132,35

Quadra – 4 números acertados – 1.682 apostas ganhadoras, R$ 85,13Terno – 3 números acertados – 32.821 apostas ganhadoras, R$ 2,18

FEDERAL

O concurso 05223 da Federal ocorreu neste sábado (14). Confira os bilhetes sorteados e o rateio:

1º bilhete: 12605 – R$ 700.000,00

2º bilhete: 67176 – 36.000,00

3º bilhete: 07276 – 30.000,00

4º bilhete: 65595 – 24.700,00

5º bilhete: 43587 – 20.146,00

Com informações da Folhapress