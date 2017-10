Após ‘saídão’, Anna Carolina Jatobá passa feriado em casa com os filhos

Detenta teria se aconselhado com Suzane von Richtofen sobre como passar despercebida, afirma revista

Amadrasta da menina Isabella Nardoni, Anna Carolina Jatobá, obteve o direito de passar o feriado de Nossa Senhora Aparecida com a família. De acordo com informações da revista Veja, ela foi para uma casa de campo no interior de São Paulo, acompanhada pelos dois filhos adolescentes.

Condenada a 26 anos e oito meses pela morte da enteada,em 2008, Anna Carolina deixou a Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé (SP), no último dia 11.

Ainda segundo a revista, ela teria pedido conselhos à detenta Suzane von Richtofen para ter uma estadia longe dos holofotes fora da prisão. Anna Carolina sofreu ameaça de linchamento na última saúda para uma audiência da Justiça, em São Paulo. As duas se conheceram durante as aulas de costura na prisão.

O casamento com Alexandre Nardoni é mantido, segundo a Veja, mas o homem só será beneficiado pelos indultos a partir de 2019. Por isso, os dois trocam cartas.