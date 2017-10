Sem ponte, moradores alegam perigo durante travessia entre duas cidades no Vale do Juruá

A ponte entre Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul é uma luta antiga dos moradores das duas cidades e foi uma das promessas do governador do Acre, Tião Viana, nas últimas eleições.

Para chegar até Cruzeiro do Sul, os moradores da cidade vizinha, Rodrigues Alves, têm duas opções: ou encaram os 44 quilômetros pela precária rodovia AC-405 ou enfrentam uma balsa no Rio Juruá. Há anos, os moradores esperam a construção de uma ponte que ligue as duas cidades.

Uma rampa de concreto chegou a ser construída há um tempo, mas foi destruída pelas águas do rio. O acesso voltou a ser alvo de reclamação dos moradores, que alegam falta de segurança na travessia pela balsa.

No verão o acesso é muito íngreme e carros e motos escorregam para subir. No inverno é a lama que coloca em risco a segurança dos motoristas.

“Hoje tem um acesso paralelo de barro, que, nos dias de chuva, as pessoas deixam os carros na margem do rio para não se aventurar na descida. No verão é a questão da ladeira do porto, que tem uma inclinação muito alta e os carros ficam patinando na subida. Acho que deveriam construir essa tão sonhada ponte ou ao menos uma rampa de acesso”, diz o jovem Bruno Silva, de 20.

Taylane Alves, de 27 anos, é cuidadora infantil e trabalha em uma creche que fica em Cruzeiro do Sul. Todos os dias ela precisa fazer o trajeto para ir trabalhar.

“Alguns carros sobem e fazem buracos que dificultam a passagem de carros pequenos e motos. Já tive problema de atraso em meu trabalho devido à falta de estrutura do porto. Já que não fazem a ponte, poderiam fazer ao menos uma rampa para melhorar a situação das pessoas”, explica.

O presidente do Departamento de Estradas e rodagem do Acre (Deracre), Cristovão Moura, diz que é possível a construção de uma rampa, mas que a obra não é uma prioridade.

“Temos um efetivo de pessoal pequeno na região. Em Rodrigues Alves estamos priorizando o acesso ao porto que tem que ser construído devido a desbarrancamento do rio. No outro lado tem essa reclamação que vamos estudar uma maneira de como amenizar os problemas. Talvez construindo outra rampa em concreto ou quem sabe fazer uma camada Asfáltica”, explica.