Recuperação de porto anunciada há quase um mês ainda não iniciou e comandante improvisa desembarque de mercadorias

O porto de Cruzeiro do Sul continua inoperante mesmo após o governo anunciar que a recuperação emergencial ocorreria nos próximos dias. Nisso, o espaço está fechado ha quase um mês e alguns comandantes de embarcações que chegam com mercadoria na cidade têm improvisado um porto.

Sem operar, o governo do estado anunciou esta semana que deve desembolsar R$ 600 mil com uma intervenção emergencial – que ainda não começou.

Como a medida é emergencial, o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) fez uma seleção simplificada, uma vez que o laudo dos Bombeiros aponta urgência na recuperação do local. O presidente do órgão, Cristovão Moura, garante que as obras devem iniciar na segunda-feira (16).