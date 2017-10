Presidente da JPSDB quer expulsão de Toinha e Zé Vieira

O presidente da Juventude do PSDB, Renê Fontes, postou nas redes sociais um texto por meio do qual pede a Executiva Estadual tucana que puna urgente o casal Toinha e Zé Vieira, lideranças em Sena Madureira, após eles declararem apoio a pré-candidatura do PT ao Governo. Renê acha inadmissível que “depois de mudança ideológica tão radical” os tucanos ainda tenham que aturar o grupo nas fileiras do partido.

“Tenho certeza que a executiva regional já está tomando as devidas providências para resolver isso da melhor forma possível e na mesma linha que usaram contra outros”, escreveu o Renê. Os “outros” a que se refere são os vereadores Alonso Andrade e Rabelo Goes, que em 2016 apoiaram o PT e foram convidados “imediatamente” a deixar o partido.