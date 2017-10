A presidenta do Crea-Acre, Carminda Luzia da Silva Pinheiro, informou ao Blog do Evandro Cordeiro esta manhã que as eleições para a nova diretoria vão ocorrer esse ano no dia 15 de dezembro. A disputa é para escolher quem vai dirigir a entidade no triênio 2018-2020. A própria Carminda disputa a reeleição e uma outra chapa, encabeçada pelo professor William Bitencourt, está em franca campanha. Ela é agrônoma, Bitencourt engenheiro agrimensor.

Relacionado