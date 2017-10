“Prefiro cuidar da reeleição do meu pai do que criticar o prefeito”, diz liderança de Xapuri

O segundo colocado na disputa pela prefeitura de Xapuri em 2016, Ailson Mendonça (DEM), se negou a dar uma entrevista ao Blog do Evandro Cordeiro apontando os pontos fracos da administração Bira Vasconcelos (PT). “Ele tem os erros dele, mas no momento estou focado na reeleição do meu pai a deputado estadual, porque ele merece voltar à Assembleia Legislativa pelo grande serviço que prestou nesse mandato”, afirmou.

Ailson Mendonça se refere ao deputado Antônio Pedro (DEM), seu pai, que trabalho na região do Alto Acre para se garantir outra vez no mandato, em 2018. Quanto a atual administração de Xapuri, Ailson adia as críticas. “Quero deixar para quando a disputa for pela prefeitura”, disse.