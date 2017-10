Palestas e minicursos fazem parte da Semana Jurídica de faculdade no Acre

Evento é voltado para estudantes de direito e começa nesta segunda-feira (16). Inscrições estão abertas.

Com exposição, palestras e orientações para a comunidade, a Uninorte inicia, nesta segunda-feira (16) mais uma Semana Jurídica em Rio Branco. O evento é encabeçado pela coordenação do curso de direito e ocorre no bloco E da faculdade até o dia 19.

A ideia é que os estudantes se atualizem sobre as novidades do meio jurídico. Os interessados em participar da programação devem se inscrever gratuitamente no site da Uninorte.

Uma das palestras vai ser ministrada pelo juiz federal Diego Viegas Veras, sobre a “Visão Holística do Direito e a Mudança de Paradigmas Ético-Interpretativos”, no auditório do bloco E, às 19h.

Já no segundo dia de evento, dia 17, a advogada da União Natália Costa Aglantzakis, no qual discute sobre “Quanto Vale a Dor do Sofrimento: Tarifação do Dano Extrapatrimonial”, no auditório do bloco E, às 19h, ainda na segunda.

O mestre em direito Régis Hartmaan também será um dos palestrantes no dia 18 de outubro, abordando “A Construção da Proteção Jurídica Internacional dos Refugiados Ambientais”, no auditório do bloco E, às 19h.

E por fim, para encerrar as atividades, uma exposição nomeada “Você conhece seus direitos?” ocorrer na passarela da biblioteca, das 19h às 22h.

Semana Jurídica começa nesta segunda-feira (16) (Foto: Divulgação )