Movimento na internet insinua Eduardo Veloso vice de Gladson

O oftalmologista Eduardo Veloso é mais um nome dentro da oposição sendo trabalhado para uma possível composição de chapa. O grupo ligado a ele assegura estarem preenchidos todos os requisitos para que ele forme, com o senador Gladson Cameli (PP), a chapa mais completa para a disputa do governo. “Veloso é jovem, tem vasto relacionamento no Acre e milita na oposição faz tempo”, defende um de seus aliados nas redes sociais.

Do outro lado, o senador Gladson Cameli decidiu não entrar mais nesse assunto. Já mandou um recado para que os partidos se juntem e decidam sobre quem será seu vice. Mas fica satisfeito em saber que várias correntes tem interesse, porque é sinal de prestígio da sua candidatura.