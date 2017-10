Homem diz que é do ano 2048 e faz alerta macabro para humanidade; veja

Segundo informações, o homem viajou para do futuro e trouxe notícia devastadora para a humanidade.

Um homem que afirmou ser do ano 2048 diz que voltou passado com um aviso assustador para a humanidade. Ele foi identificado como Bryant Johnson e divulgou a notícia macabra assim que foi preso por policiais da cidade de Casper, nos Estados Unidos, na noite de segunda-feira passada (2). Segundo informações da #Polícia, Johnson disse que os alienígenas chegariam à Terra em 2018 e todos os residentes do planeta tem que sair o mais rápido possível.

Infelizmente, Johnson não poderia ser preciso em alerta, pois, não podia dar uma data exata para a invasão alienígena. Ele mesmo se recusou a falar com alguém, exceto o “presidente” da cidade em que foi preso.

Segundo a polícia, Johnson estava bêbado e foi levado para o Centro de Detenção do Condado de Natrona.

Ele confirmou aos oficiais o motivo de sua bebedeira, dizendo que os alienígenas preenchiam seu corpo com álcool para que ele pudesse viajar pelo tempo. Segundo ele, deveria ter sido transportado para o ano de 2018, e não 2017.

Outras profecias

Esta não é o único aviso que parece sombrio para a humanidade nos próximos anos. Uma freira mística cega, que previu a Segunda Guerra Mundial, compartilhou notícias devastadoras sobre a América. Irmã Lúcia de Fátima foi visitada pelo anjo da Virgem Maria e recebeu três segredos [VIDEO] sobre o futuro da humanidade, que desde então foi verificado pelo Vaticano.

Ela nunca revelou o terceiro segredo e o conteúdo dele está escrito em uma nota na sala do Papa, segundo uma teoria da conspiração.

Quando a vidente de Fátima, Irmã Lúcia, foi instruída a escrever sobre o Terceiro Segredo em 1944, mostrou-se outra visão de uma terrível tsunami que mataria inúmeras pessoas. Segundo o escritor Emmet O’Regan, autor de “Revelando o Apocalipse”, o eclipse solar raro ocorrido em agosto é prova do fato que o mundo está prestes a ser punido em breve. Isso coincide com a visão do fim do mundo feita pela Irmã Lúcia, que incluiu o céu escurecendo em um evento conhecido como o “Milagre do Sol”.

O’Regan acredita que a freira cega escreveu uma explicação sobre a visão e entregou-a ao Vaticano e eles a escondem. Para fundamentar essas afirmações, O’Regan aponta para um relato dos irmãos de Irmã Lúcia, que afirmam que a visão completa se refere a um anjo com uma espada flamejante, [VIDEO] um terremoto apocalíptico e inundação.

De acordo com o escritor, há evidências substanciais de que o restante segredo da irmã Lúcia é mantido em um armário de cabeceira nas acomodações do Papa e é deliberadamente escondido. Talvez as duas profecias possam estar ligadas, com os alienígenas causando a devastação na Terra. Porém, teremos que esperar para ver. #Previsões #Macabro