Homem armado invade autopeças, rende donos e prejuízo chega a R$ 6 mil no interior do Acre

Um homem armado invadiu e rendeu os donos de uma autopeças que fica no bairro Artur Maia em Cruzeiro do Sul. Foram levados dinheiro do caixa, cordões, celulares e relógios.

“O cara abordou meu marido, um vendedor e eu. Levaram um cordão e um relógio do meu marido, avaliados em cerca de R$ 3 mil. Um cordão, um relógio e um celular também avaliados em cerca de R$ 3 mil do vendedor e um pouco de dinheiro que tinha no caixa. Depois, subiu na garupa da moto e saiu. Lamento pelas coisas do vendedor que reside em Porto Velho”, conta.