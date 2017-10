Em ligação, cantor sertanejo Carlinhos, condenado por estupro, fala em pedir perdão a enteada

Você pediria perdão se fosse inocente ou acusado de algo que não fez? Esse é o questionamento que fica no ar a partir deste momento no caso envolvendo o cantor sertanejo Samuel Barbosa Carlos (33), o Carlinhos, da dupla Junior & Carlinhos, condenado a 17 anos por estuprar a enteada dos 5 aos 10 anos de idade, enquanto a mãe da menor ia para faculdade. O caso veio a tona na véspera de feriado do Dia das Crianças, dia 11, quando o juiz de Direito Romário Divino Faria, da 2ª Vara da Infância e da Juventude, da Comarca de Rio Branco, decretou a prisão do músico que até o momento não foi preso.

Com a repercussão negativa do caso, o cantor tratou de usar as redes sociais para se defender das acusações afirmando ser vitima de uma “armação” criada pela ex-esposa, mãe da menor, e que o Tribunal de Justiça do Acre tem “preguiça”. Carlinhos enfatizou que foi condenado por um crime que não cometeu. Ele disse que a ex-mulher queria voltar com ele a qualquer custo e teria usado a menina para isso. Com a declaração, amigos, familiares e fãs do músico iniciaram uma campanha nas redes sociais com a intenção de “virar o jogo”, pelo menos perante a opinião pública, dando eco as declarações de Carlinhos.

Ao tomar conhecimento do movimento nas redes sociais, familiares da jovem que atualmente tem 15 anos disponibilizaram ao ac24horas a gravação de uma ligação datada do último dia 30 de setembro, onde Carlinhos inicia a conversa com a menor pedindo um encontro para pedir perdão. A divulgação da conversa, que tem pouco mais de 9 minutos, foi autorizada pela família e não consta no processo que culminou com a condenação do sertanejo.

“Eu pedi para falar com você. Eu queria na verdade conversar com você pessoalmente. Só queria que essa situação entre a gente não acabasse desse jeito”,, diz Carlinhos em um dos trechos transcritos por ac24horas. Logo de inicio, a menor desabafa: “Faz 2 anos que eu tô ouvindo de todas as pessoas, de quem eu menos imaginei, que tudo que eu falei e afirmei até hoje, que você fez comigo, você sabe muito bem o que fez. Você sabe muito bem o que aconteceu. Você sabe mais do que todo mundo. Eu tô ouvindo de todo mundo eu tô mentindo, mas eu não vou voltar atrás porque isso vai me denegrir e eu vou passar a ser a mentirosa para outros”.

Samuel respondeu: “Eu não quero entrar nesse mérito, eu não vou pedir pra você voltar atrás nem nada. Eu imagino a tua situação, que você tá tentando falar alguma coisa e as pessoas não estão acreditando em você. Eu já vi o desespero em seus olhos algumas vezes. Já aconteceu de eu presenciar. Eu não quero entrar em qualquer mérito, só queria conversar com você. Eu queria que fosse pessoalmente, por favor. Eu não queria que as coisas acabassem assim.

Em outro trecho, ao insistir que a jovem o encontre para conversar, Carlinhos revela sua intenção de pedir perdão. “Eu só queria que as coisas não terminassem assim com a gente. A gente passou esse tempo todo e a gente não conseguiu trocar nem um olhar direito. De parar e falar, de eu chegar pra você e dizer pra você me ‘perdoa’. Só que eu não quero falar isso por telefone. Eu quero falar olhando para você. Tudo que eu tenho pra falar pra ti, eu quero falar olhando para você”.

Ao se negar a se encontrar com Carlinhos, a menor diz que não vai retirar a queixa que fez e que poderia até denunciá-lo por coação. Com a negativa, Carlinhos reitera a intenção do encontro. “Eu não tô te coagindo. Eu tô pedindo pra você conversar comigo para ti pedir perdão pessoalmente. Só isso”.

Ouça na integra a gravação da conversa. O ac24horas enfatiza que tentou contato com os advogados de Carlinhos, mas que não obteve êxito. O espaço para que a defesa ou até mesmo para que o cantor se manifeste está aberto.

