DETRAN de Sena realiza itinerante em Manoel Urbano

A agência do DETRAN do município de Sena Madureira coordenada pelo gestor Jardeilson Pessoa está realizando atendimentos a comunidade do município de Manoel Urbano. A equipe do senaonline.net manteve contato com Jardeilson nesta sexta feira (13) para saber quais os serviços estão sendo disponibilizados aos condutores daquela cidade.

Segundo ele, sua equipe está trabalhando na renovação de CNH, Renovação de documentos de veículos ,emplacamentos e outras ações que são atribuição do DETRAN.

Ele finalizou dizendo que o itinerante no município impede que os condutores venham até Sena Madureira em busca de legalizarem suas documentações, economizando assim mais de 150 reais de despesas.

O atendimento será estendido durante o final de semana caso necessário. Jardeison tem se demonstrado competente e disposto a frente da instituição atualmente.

Ronaldo Duarte