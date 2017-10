O médico Carlos Beirute acabou de desmentir que tenha se encontrado com o presidente do PDT, ex-deputado Luiz Tchê, ao menos para tratar de alianças entre partidos. “Primeiro, não posso falar pelo PROS, porque não sou presidente do PROS. Segundo que não me encontrei com ninguém para falar de alianças. Como eu iria falar de aliança com o PROS se não sou desse partido. Então é mentira”, afirmou Beirute.

