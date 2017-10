Agência de modelos faz concurso para jovens de baixa renda e vencedores vão participar de seleção para o SPFW

Inscrições para o concurso, que está em sua 4ª edição, foram gratuitas. Seleção deve ocorrer no início de 2018, em São Paulo.

Os adolescentes Marcelo Bezerra, de 16 anos, e Mariah Luchese, de 14, foram os vencedores da edição do concurso de modelos “The Model 2017” realizado no início de outubro, em Rio Branco. A dupla participou da seleção que é direcionada a jovens de baixa renda e que não teriam condições de pagar pelo curso de profissionalização. Com a vitória, os acreanos vão ter a chance de participar de uma seleção para o São Paulo Fashion Week que deve ocorrer no início de 2018.

O jornalista e assessor de moda Alex Thomas, idealizador do concurso, disse que no total, nesta edição, foram 284 inscrições, totalmente gratuitas, e que ele contou com o apoio de várias pessoas donas de lojas que receberam as inscrições dos interessados.

“O concurso ocorreu no final de setembro. Do total de todas as inscrições 100 jovens foram selecionados e destes escolhemos a Mariah e o Marcelo. Os dois são os que mais têm o perfil e acreditamos que eles possam ser escolhidos. Quem vai custear as passagens até lá é a agência mesmo. É uma força que procuramos dar para que os modelos do Acre tenham visibilidade fora do estado e quem sabe foram do país”, falou.

Mariah conta que sempre pensou em ser modelo e que concurso foi a realização de um sonho (Foto: Divulgação)

Mariah diz que pensa em ser modelo desde criança, mas lembra que no início do curso não acreditava que poderia chegar à final. A estudante agora tem outra visão da carreira, quer investir na vida profissional e conquistar as passarelas pelo mundo.

Durante a seleção, a adolescente emagreceu 4 kg e fez treinos de passarela. Sobre a possibilidade de desfilar no SPFW, ela conta que ainda não conseguiu acreditar que pode ser selecionada.

“Foi um momento maravilhoso, eu nunca imaginava. Quando anunciaram que eu havia ganhado fiquei surpresa, não acredito até agora. Nem sei explicar como me sentiria se pudesse participar do SPFW, ficaria muito feliz. Se isso acontecer eu nunca vou esquecer essa experiência”, afirma.

Estudante lembra que não pensava em ser modelo e que amigo falou para ele sobre o concurso (Foto: Divulgação)

Já Bezerra, conta que nunca pensou em ser modelo e não conhecia o mercado da profissão no Acre. “Achava que esse negócio de modelo era uma realidade muito distante, não entrava na minha cabeça”, conta.

O adolescente lembra que estava no colégio quando foi chamado para participar. Durante o curso, teve a oportunidade de aprender mais sobre o mundo de modelos e se profissionalizar. Mesmo tendo ganhado o concurso, ele diz que ainda não consegue acreditar em tudo que passou.

“Não sei nem dizer qual o sentimento que tenho, mas ir ao SPFW seria algo fantástico. É uma chance única e que poucos conseguem, principalmente no Acre, na região Norte. Estou muito feliz e espero ter essa oportunidade”, destaca.

Assim como Mariah e Bezerra, outros jovens podem ter a chance de pisar em passarelas pelo mundo, pois Thomas afirma que pretende continuar com o projeto e fazer outras edições do concurso.

“Essa é a quarta vez que faço um concurso desse tipo. As pessoas sempre perguntam se eu ofereço bolsas para pessoas que não têm condições de pagar o curso, então, a ideia de lançar um concurso totalmente gratuito partiu dai”, falou.

Além de Mariah e Marcelo outros jovens podem ter a oportunidade de fazer o concurso e andar em passarelas pelo mundo. Idealizador diz que projeto vai continuar (Foto: Divulgação)