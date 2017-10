Acordo entre frigoríficos e Mapa garante exportação da carne bovina do Acre para o Peru a partir deste mês

Uma comitiva do governo peruano deve chegar ao estado, ainda este mês, para visitar os frigoríficos que vão fazer a exportação. A etapa é a última parte do processo para que haja liberação do procedimento.

“É um avanço muito grande para a cadeia produtiva local e economia do Acre. Agora, vamos correr com as indústrias acreanas para que elas possam, o quanto antes, se habilitarem [para a exportação] a receber as missões do Peru”, declara Luziel Carvalho, superintende do Mapa no Acre.