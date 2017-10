Visitação de veículos que vão à leilão encerra nesta sexta-feira (13); são mais de 700 veículos entre carros e motos

Encerra nesta sexta (13) o período de inscrição e visitação aos veículos disponíveis no megaleilão a ser realizado na próxima semana, dias 17 e 18, pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran), em Rio Branco.

As inscrições podem ser efetuadas das 8 às 12 e das 14 às 16 horas, no Depósito de Veículos Removidos da Unidade de Parqueamento do Detran/AC, na Avenida Antônio da Rocha Viana, 2005, Jardim Manoel Julião.

Para participar do certame, é imprescindível a visitação dos lotes no Pátio do Detran/AC e a inscrição, que também pode ser feita no site da Leiloeira Oficial ou no próprio pátio de veículos removidos do Detran.

Constam no edital, 717 veículos entre motocicletas e carros. O leilão será realizado nas dependências do Teatro Plácido de Castro, na Avenida Getúlio Vargas, 2703, bairro Bosque.