Vendas no varejo subiram no Acre, aponta Ibge; no país, momento é de queda

Em dados gerais, vendas do varejo recuaram no mês de agosto, aponta Ibge

Em agosto de 2017, o crescimento do volume de vendas no varejo no Estado do Acre apresentou o segundo melhor percentual do Brasil. De acordo com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em comparação com o mesmo período do ano passado, o estado apresentou variação positiva de 12,9%, ficando atrás apenas de Santa Catarina (16,4%).

A situação não se repete no restante do país: o volume de vendas do comércio varejista nacional recuou 0,5%, enquanto a receita nominal teve variação de -0,1%, ambos frente a julho, na série com ajuste sazonal, segundo dados do levantamento.

Atrás do Acre, aparece o estado de Rondônia (12,8%). Quanto à participação na composição da taxa do comércio varejista, destacaram-se com as principais influências: São Paulo (1,9%); Rio do Sul (8,9%); Paraná (7,8%) e Santa Catarina (16,4%). Já nas variações negativas, destacam-se Amazonas (-3,2%) e São Paulo (-1,7%).

Queda

A queda no volume de vendas ocorreu após quatro meses de crescimento, período em que houve um ganho acumulado de 2,1%. Em relação a agosto de 2016, o volume de vendas avançou 3,6%, quinta taxa positiva consecutiva nesta comparação. O acumulado no ano foi de 0,7%. O acumulado nos em 12 meses permanece negativo (-1,6%), mas reduzindo o ritmo de queda, pois este foi o recuo menos intenso desde agosto de 2015 (-1,5%).