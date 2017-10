Secretário diz que materiais dos ACS serão entregues até o mês de dezembro

Edinaldo Gomes, do Senaonline.net

O secretário municipal de saúde, Daniel Herculano, se pronunciou oficialmente na manhã desta sexta-feira, 13, sobre a questão dos Agentes Comunitários de Saúde de Sena Madureira que reclamam sobre a falta de materiais básicos para o trabalho do dia-a-dia. Na câmara de vereadores, a representante da classe informou que os profissionais estão sem balanças para fazer a pesagem das crianças.

Em resposta, Daniel Herculano disse que a Prefeitura tem o recurso para comprar todos os materiais, entretanto, vem encontrando dificuldades na parte licitatória. “A reivindicação dos ACS é legítima, no entanto, queremos informar que temos tido dificuldade na parte burocrática. Mesmo assim, garantimos que até o mês de dezembro o problema será resolvido. Vamos entregar não somente as balanças e as bolsas como também outros materiais”, confirmou.

Sena Madureira conta com mais de 90 Agentes Comunitários de Saúde distribuídos entre as zonas urbana e rural.