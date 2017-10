Professor da Ufac quer ser o novo presidente do Crea-Acre

O engenheiro agrimensor William Bitencourt de Figueiredo quer ser o novo presidente do Crea-Acre. Professor da Ufac e membro efetivo da Câmara de Agrimensura em pelo menos duas das três últimas direções do Crea, ele já está em campanha. A eleição está marcada para o dia 13 de novembro próximo e a nova diretoria deverá comandar o sistema Confea\Crea entre 2018 e 2020.

“Tenho conversado com boa parte da categoria e minha pré-candidatura tem sido bem recebida”, disse ao Blog. William deverá enfrentar uma chapa forte com ninguém menos que a atual presidente do Crea, a agrônoma Carminda Luzia, provável candidata à reeleição.