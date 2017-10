Preso que fugiu por buraco de enfermaria em Cruzeiro do Sul é recapturado na casa do pai

A gentes penitenciários recapturaram o detento Antônio Galvão, que tinha fugido na madrugada de quinta-feira (12), por um buraco na enfemaria do Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul. O preso já estava há alguns dias na enfermaria tratando uma Doença Sexualmente Transmissível (DST). Galvão foi recapturado na manhã desta sexta-feira (13) na casa do pai, no bairro 25 de agosto.