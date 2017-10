Policia Civil prende duas pessoas e apreende arma de fogo e drogas no Bujari

A Polícia Civil no município de Bujari, distante 28 km da capital, prendeu na tarde da última quinta-feira, 12, duas pessoas e apreendeu um menor de idade, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na região central do município. Durante o cumprimento de ordem judicial, agentes encontraram drogas, uma arma de fogo e material para embalagem do entorpecentes.

Durante a investida policial, foram presos, Venilson Camilo Maciel, 19 anos, Jorge Rangel Kolankiewicz, 21 anos, e o menor de idade A .S. F. 16 anos. Jorge Rangel já tem passagem pela polícia por roubo e assalto e havia saído do presidio há menos de um mês.

De acordo com a investigação, os acusados fazem parte de organizações criminosas que agia no cometimento de roubos e assaltos, além da comercialização de droga.

“O trabalho de investigativo foi realizado de forma minuciosa e conseguimos prender essas pessoas que além da posse ilegal de arma de fogo foram presos com droga e material para acondicionamento do entorpecente”, destacou o delegado responsável pela ação Pedro Resende.

Resende ressalta ainda que, os acusados já possuem passagens pela polícia per crime de roubo e porte irregular de arma de fogo e também será indiciado pelo crime de tráfico de droga. O menor foi encaminhado a Delegacia Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca) e deixado à disposição da justiça.