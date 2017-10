PM flagra ex-detento com revólver na cintura em Sena Madureira

Redação Senaonline.net O revólver foi encontrado com Robson. Já a escopeta é fruto de outra apreensão. O ex-presidiário Robson Pinto de Araújo, 27 anos de idade, foi preso no começo…

O ex-presidiário Robson Pinto de Araújo, 27 anos de idade, foi preso no começo da noite de ontem portando um revólver calibre 38 na cintura. Segundo informações, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima dando conta de que o mesmo havia acabado de sair do Beco Valdiro na garupa de um mototaxista transportando produto entorpecente. De imediato, os policiais se deslocaram pra lá e fizeram a abordagem ao suspeito no cruzamento da Rua Augusto Vasconcelos com a Piauí. O produto entorpecente não foi encontrado, no entanto, a arma foi visualizada em sua cintura.

O revólver estava com a numeração, contendo 6 balas – uma delas já deflagrada.

Diante dos fatos, Robson recebeu voz de prisão de foi conduzido para a Unidade de Segurança Pública de Sena, sendo indiciado por porte ilegal de arma de fogo.

No aparelho celular do acusado, a Polícia conseguiu detectar vários grupos de Watsap ligados à facções criminosas bem como fotos de drogas e armas, incluindo o revólver que foi apreendido.

Segundo informou o Major Casagrande, comandante da PM na cidade, o trabalho de combate ao porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas será intensificado cada vez mais.