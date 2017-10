Plantas, raízes e frutas não convencionais são usadas para fazer pratos exóticos em Rio Branco

Taioba, cará, aloá e hibisco são algumas das plantas e raízes alimentícias não convencionais expostas no 4º Simpósio Acreano de Engenharia Agronômica, na Universidade Federal do Acre (Ufac). Com o tema ‘Alternativas para produção eficiente’, o evento traz pratos e até sorvete preparados com plantas para uma alimentação mais saudável.

“Existe uma recordação da memória gustativa afetiva do acreano, e isso se consumia bastante na década de 70 e 80 e agora com as facilidades que temos, acabamos esquecendo alguns tipos de alimentos. A gente vem trazendo esses produtos para resgatar a memória afetiva dos acreanos, trazer um pouco da digital acreana nos pratos que estão sendo consumidos e também descobrir novas plantas para termos no consumo do dia a dia”, explicou.